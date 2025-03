Forskningsinstitusjoner i Europa og Kina forsøker nå å lokke til seg amerikanske forskere som føler seg rammet av budsjettkutt og politiske begrensninger fra Trump-administrasjonen, melder Financial Times.

Toppledere ved flere europeiske institusjoner hevder at de er blitt kontaktet av amerikanske kolleger på ulike senioritetsnivåer angående mulige jobbskifter.

– En mulighet

Deborah Prentice, visekansler ved Cambridge-universitetet, sier at institusjonen «definitivt har begynt å organisere seg» for å rekruttere forskere fra USA.

Flere land, inkludert Kina og Frankrike, forsøker også å rekruttere amerikanske forskere til sine universiteter, laboratorier og næringer, ifølge Joanne Padrón Carney, sjef for myndighetskontakt i den amerikanske foreningen for vitenskapelig fremgang (AAAS).

– Flere land ser dette som en mulighet de kan utnytte til sin fordel, sier Carney.

Trump-administrasjonen har allerede forsøkt å kutte milliarder fra budsjettene til forskningsbyråer som National Institutes of Health, men en føderal dommer har nylig satt en stopper for de største kuttene.

Situasjonen har fått forskere i USA og internasjonalt til å stille spørsmål ved om landet er i ferd med å forlate sin etterkrigsmodell, der staten har støttet bred vitenskapelig forskning som en drivkraft for innovasjon og økonomisk vekst, skriver FT.

Les også Norske investorer fristes av Wallenberg – Langsiktighet er tilbake, sier ansvarlig for stiftelser i SEB Frida Sjoner.

– Veldig enkelt

Ifølge Maria Leptin, president for EUs europeiske forskningsråd (ERC), kan Europa være et fristed for forskere som opplever begrensninger i USA.

– Det vi kan gjøre, er å tydelig signalisere at det europeiske forskningsmiljøet ønsker velkommen de som føler at mulighetene for uavhengig vitenskapelig arbeid trues, sier Leptin til FT.

Også i Sverige ved Karolinska Institutet vurderes det tiltak for å hjelpe amerikanske forskere som søker en trygg havn.

– For å gi dem et sted å lande og orientere seg, kan vi tilby seks eller tolv måneders sabbatsår her – det er veldig enkelt, ifølge Sten Linnarsson, dekan ved Karolinska.