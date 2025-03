Storbritannia og EU ønsker å fremskynde samtalene om hvordan de kan beslaglegge frosne russiske eiendeler for å styrke forsvarsbudsjettet i fellesskap, for å øke presset på Vladimir Putin før eventuelle fredssamtaler for å avslutte krigen i Ukraina, skriver Bloomberg.

Storbritannias utenriksminister, David Lammy, møter tirsdag EUs utenrikspolitiske leder, Kaja Kallas, for å diskutere «innovative initiativer» som skal øke europeiske forsvarsbudsjetter og styrke den militære beredskapen.

VIL STYRKE SAMARBEIDET: Storbritannias utenriksminister David Lammy. Foto: Bloomberg

Møter motstand

Blant temaene som skal tas opp, er hvordan Europa kan sikre de nødvendige juridiske og økonomiske rammene for å beslaglegge milliarder i russiske eiendeler.

Til tross for motstand fra enkelte europeiske land, som Belgia og Tyskland, som frykter at beslagleggelsen kan bryte med prinsippet om statens immunitet etter internasjonal lov og påvirke euroen, er det er gjort fremskritt i samtalene.

– Det er ikke USA som har uttrykt bekymringer om suverene eiendeler... det er faktisk i Europa, sier Lammy.

Han mener at den politiske endringen i Tyskland kan føre til at landet endrer mening.

Vil kjøpe mer våpen

Samtalene om beslagleggelsen skjer parallelt med økte internasjonale anstrengelser for å presse Russland, blant annet gjennom sanksjoner og frys av russiske sentralbankeiendeler, som har nådd en verdi på omtrent 280 milliarder dollar. Dette skjer samtidig som USA presser på for at Russland skal gå med på en 30-dagers våpenhvile, som Ukraina allerede har sagt at de aksepterer.

Lammy og Kallas vil også diskutere EUs forslag om at medlemslandene kan bruke 150 milliarder euro fra EU-lån på forsvarsmateriell, som kan inkludere våpen fra land som Storbritannia, Norge og Sveits. I så fall vil ikke Storbritannia eller Norge måtte bidra økonomisk, men vil dra nytte av økte bestillinger fra EU-land.

– Det er avgjørende at vi oppgraderer partnerskapet med EU og samarbeider for å avslutte denne krigen, sier Lammy.