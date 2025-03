Begge parter bekreftet mandag at samtalen skal finne sted. Trump har tidligere omtalt telefonmøtet i et innlegg på Truth Social.

– I morgen tidlig skal jeg snakke med president Putin angående krigen i Ukraina, skriver Trump i innlegget.

Myndighetene i Moskva sier samtalen skal dreie seg om Ukraina og «normaliseringen av båndene mellom USA og Russland».

Risiko

– Det er så mange risikoer knyttet til dette, det finnes også noen få muligheter, sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson i forkant av samtalen.

– Hele verden er ganske spent på hva som nå kan komme til å skje, sier han.

Kristersson sier at hvordan krigen til slutt avsluttes, vil påvirke sikkerheten i Europa i minst en generasjon framover.

Forslag

I forrige uke la USA fram et forslag om en 30 dager lang våpenhvile, et forslag som Ukraina stilte seg bak. Russland har på sin side stilt en rekke betingelser for å gå med på avtalen.

– Mange elementer i en endelig avtale er kommet på plass, men mye gjenstår. Tusener av unge soldater, og andre, er blitt drept, skriver Trump.

– Jeg ser fram til samtalen med president Putin, fortsetter han.

Kristersson mener forslaget om våpenhvile «i beste fall fører til en anstendig og kanskje til og med god fredsavtale». Men om det blir slik «vet vi ennå ingenting om, ikke engang om Russland vil delta», sier Kristersson og legger til:

– Hittil har vi ikke sett noen tegn på det overhodet.