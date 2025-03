– Samtalen har startet, og det går bra, opplyste Det hvite hus tirsdag ettermiddag.

Halvannen time senere meldte NBC News med henvisning til en kilde i Det hvite hus at samtalen var over.

Dette bekreftet også Putins talsmann Dmitrij Peskov.

– Samtalen er over, opplyste han til nyhetsbyrået Tass.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti ventes det ikke at Putin komme med noen uttalelse etter samtalen.

Heller ikke fra Det hvite hus har det kommet noe referat fra samtalen mellom de to presidentene, og det er derfor uklart om Putin har gått med på USAs forslag til våpenhvile i Ukraina.

En tryggere verden

En av Putins nære medarbeidere, Kirill Dmitrijev, hevder imidlertid at samtalen mellom de to lederne bidro til at «verden er et mye tryggere sted i dag», melder Sky News.

Før tirsdagens samtale opplyste Trump at krigen i Ukraina ville bli tema under samtalen, inkludert de ukrainske kraftverkene som nå er okkupert av Russland.

Myndighetene i Moskva sa på sin side at samtalen skal dreie seg både om Ukraina og «normaliseringen av båndene mellom USA og Russland».

En rekke spørsmål

Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov ville samtalen mellom de to vare så lenge det er nødvendig.

– Det gjenstår en rekke spørsmål knyttet til ytterligere normalisering av vårt bilaterale forhold og en løsning i Ukraina. Alt dette må de to presidentene diskutere, sa han før samtalen.

I forrige uke la USA fram et forslag om en 30 dager lang våpenhvile, et forslag som Ukraina stilte seg bak. Russland har på sin side stilt en rekke betingelser for å gå med på avtalen.

(NTB)