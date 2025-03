– I dag avviste Putin i praksis forslaget om full våpenhvile. Det ville være riktig om verden svarer med å avvise alle forsøk fra Putin på å forlenge krigen, skriver Zelenskyj på X.

Presidenten nevner sanksjoner mot Russland, bistand til Ukraina, styrking av allierte vestlige land og arbeid for å få på plass sikkerhetsgarantier.

– Bare et reelt opphør av russiske angrep mot sivil infrastruktur, som bevis på Russlands vilje til å avslutte denne krigen, kan bringe freden nærmere, skriver Zelenskyj videre.

Ifølge Zelenskyj var 40 russiske droner i ukrainsk luftrom sent tirsdag kveld, og han sier det har vært trefninger mot sivil infrastruktur. Han nevner et direkte droneangrep mot et sykehus i Sumy.

– Det er nettopp denne typen nattlige angrep fra Russland som ødelegger energisektoren vår, infrastrukturen vår, og ukrainernes normale liv. At denne natten ikke er noe unntak, viser at presset mot Russland må opprettholdes for fredens skyld, uttaler presidenten.

Samtalen mellom USAs president Donald Trump og Putin tidligere tirsdag resulterte ikke i våpenhvile i Ukraina, bare 30 dagers stans i angrep mot energisektoren.