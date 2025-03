Prognoseinstituttet UCLA Anderson Forecast, som har gitt økonomiske prognoser siden 1952, utstedte tirsdag sin første «resesjonsvarsling» noensinne, melder CNBC.

I analysen, med tittelen «Trump-politikk, hvis fullstendig gjennomført, lover en resesjon.», mener det vil komme betydelige endringer på grunn av Trump-administrasjonens politikk.

«Selv om det foreløpig ikke er noen tegn til en resesjon, er det fullt mulig at en kan utvikle seg på kort sikt,» skriver prognoseinstituttet.

– Oppskrift på en resesjon

Offisielle amerikanske resesjoner erklæres kun av Business Cycle Dating Committee ved National Bureau of Economic Research. Komiteen benytter en rekke indikatorer, inkludert produksjon, sysselsetting, inntekt og vekst, for å avgjøre om økonomien er i nedgang. For øyeblikket ser ingen av de spesifikke indikatorene ut til å nærme seg nivåer som ville føre til en slik erklæring, skriver CNBC.

I en undersøkelse fra CNBC, som ble publisert tirsdag, ble det gjennomsnittlig anslått 36 prosent sannsynlighet for resesjon det neste året, opp fra 23 prosent måneden før. Det er likevel godt under 50 prosent – nivået som dominerte i 2022 og 2023 etter pandemien, men som viste seg å være feil. Dette illustrerer hvor vanskelig det er å forutsi en resesjon eller fastslå om økonomien allerede befinner seg i en.

Ifølge UCLA Anderson Forecast kan reduksjoner i arbeidsstyrken som følge av administrasjonens innvandringspolitikk skape mangel på arbeidskraft, økte tollsatser vil øke prisene og potensielt føre til nedgang i industrisektoren, mens endringer i føderale utgifter vil redusere sysselsettingen både for offentlige ansatte og private kontraktører.