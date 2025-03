Verken CIA, FBI eller USAs utenriksdepartement vil kommentere saken overfor Reuters, men en høytstående amerikansk tjenesteperson i NATO opplyser at USA ennå koordinerer med sine allierte. Samtidig bekrefter EUs talsperson for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Anitta Hipper, at EU koordinerer med NATO om mottiltak mot hybride trusler.

– Vi gjør oss selv blinde

Stansen av etterretningsarbeidet kommer samtidig som president Trump har endret amerikanernes politikk overfor Europa og Ukraina, og flere har fryktet han vil gjøre innrømmelser overfor Russland og tvinge Ukraina inn i en våpenhvile som gagner president Vladimir Putin.

ADVARER: Ekspert på utenriks- og forsvarspolitikk, Kori Schake. Foto: American Enterprise Institute

Etter en telefonsamtale tirsdag godtok Putin et forslag fra Trump om at Russland og Ukraina stanser angrep på hverandres energiinfrastruktur i 30 dager.

Direktør Kori Schake for utenriks- og forsvarspolitikk i American Enterprise Institute, en Washington-basert tankesmie som har vært kritisk til Trump/Putin-forholdet, mener en svekket innsats for å motvirke Moskvas hybride krigføring vil være farlig for USA.

– Vi velger å gjøre oss selv blinde for potensielle krigshandlinger mot oss, sier hun til Reuters.

AVFEIER PÅSTANDER: Kreml-talsmann Dmitrij Peskov. Foto: NTB

– Tomme, flyktige påstander

Vestlig etterretning hevder ifølge nyhetsbyrået at Russland over de siste tre årene har rekruttert kriminelle i europeiske land for å gjennomføre sabotasjeaksjoner på tvers av kontinentet – ildspåsettelser, attentatforsøk og planting av bomber på lastefly.

Russland skal også ha brukt cyberkampanjer for å svekke ukrainsk støtte.

– Trump-administrasjonen forsøker å kvitte seg med alt som er ineffektivt, korrupt og usannsynlig, og det er forståelig, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov i en kommentar til saken.

Han avfeier påstandene om russisk sabotasje i USA og Europa som «tomme, flyktige og ikke bevist.»