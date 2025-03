Trump: En god samtale med Zelenskyj

Det skriver Trump selv på sitt sosiale medium Truth Social onsdag ettermiddag norsk tid.

Trump skriver at mye av diskusjonen var basert på telefonsamtalen han hadde med Russlands president Vladimir Putin tirsdag.

– Vi er på rett spor, og jeg vil be utenriksminister Marco Rubio og nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Waltz om å komme med en mer konkret beskrivelse av det som ble diskutert, skriver Trump.

Zelenskyj har ennå ikke kommentert samtalen.

Samtalen fant sted dagen etter at Trump snakket med Putin på telefon.

Etterpå lovet Putin at Russland ikke skal angripe ukrainsk energiinfrastruktur på 30 dager, et løfte Ukraina sier Russland allerede har brutt.

Forrige gang Zelenskyj og Trump snakket sammen, var da de møttes i Det hvite hus for tre uker siden. Det møtet endte med at Zelenskyj ble skjelt ut av Trump og visepresident J.D. Vance for åpent kamera.

Onsdagens samtale ble holdt samme dag som Zelenskyj møtte Finlands president Alexander Stubb og flere finske ministre i Helsingfors, dit den ukrainske presidenten og kona Olena Zelenska kom tirsdag.