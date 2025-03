– Det er plass til Norge rundt EUs bord, og vi bør takke ja til den plassen, sa partilederen da hun åpnet Høyres landsmøte på Gardermoen torsdag ettermiddag.

Svært mye av talen kretset rundt Norges plass i Europa, samarbeid med EU og hva Norge, sammen med Europa, må gjøre for å hjelpe Ukraina i krigen mot Russland.

I klartekst oppfordret hun nordmenn til velge europeiske produkter framfor noe annet når de skal handle eller reise.

– Vi velger Europa, sa Solberg i talen.

Partilederen var innom flere temaer i talen til landsmøtet, blant annet skole og lærere, næringspolitikk og skatt. Den røde tråden var likevel forholdet til Europa og sikkerhet.

Frykter død debatt i flere tiår

Solberg, som gjentatte ganger har avvist forslaget om en ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap, omtalte den norske EU-debatten som en farse.

– En folkestemming er ikke et mål i seg selv. En folkeavstemning bør komme når det klart at den vil lede til et ja.

Det kom som svar på hvorfor hun mener Høyre ikke bør gå inn for en ny folkeavstemning.

Hun frykter et nytt «nei» vil legge hele EU-debatten død i flere tiår framover.

– En EU-debatt som leder til et nytt nei, har null verdi, sa Solberg da hun møtte pressen etter talen.

Ingen lek

Selv om ingen født etter 1976 har fått si sin mening om et norsk medlemskap i EU, mener Solberg tiden ikke er moden for å måle oppslutningen om Norge bør inn i EU.