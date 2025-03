– Våre forhandlere vil være der, sa Zelenskyj på en felles pressekonferanse med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo torsdag.

Et separat møte mellom Russland og USA skal finne sted samtidig, sa Zelenskyj videre. Målet er å bli enige om vilkår for en våpenhvile som omfatter en stans i angrep mot energiinfrastruktur.

Putins militærrådgiver Jurij Usjakov sa tidligere torsdag at Grigorij Karasin, som sitter i utenrikskomiteen i det russiske føderasjonsrådet, og Sergej Beseda, rådgiver for sjefen til den russiske sikkerhetstjenesten FSB, skal representere Russland.

Usjakov sa at han bekreftet delegasjonen etter samtaler med USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Waltz. De ble enige om at begge skal sende ekspertgrupper til samtalene, sa han.

USAs spesialutsending Steve Witkoff sa onsdag at representanter fra USA og Russland skulle møtes i Jeddah i Saudi-Arabia til nye våpenhvilesamtaler søndag, men det later altså til at møtene er utsatt.