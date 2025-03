Den 10. mars var en skrekkelig dag for aksjonærene i bilfabrikken Tesla. Aksjekursen falt 15 prosent. Mange store selskaper i USA falt mye den mandagen, men verst gikk det for Tesla.

Aksjekursen hadde falt syv uker på rad og sto plutselig i 222 dollar. Men selv etter dette kursdramaet var markedsverdien 696 milliarder dollar. Hovedeieren Elon Musk er jo verdens rikeste, ikke uten grunn.

Det kan se ut som Tesla virkelig får svi på grunn av sitt politiske arbeid med Elon Musk.

Salget av bilene raser de fleste steder. Grovt sagt, rundt 50 prosent ned over alt.

Isabelle Ringnes, datteren til investoren Christian Ringnes, har Tesla og kjenner “Tesla-skammen”, men har klistret på et skilt med teksten “I bought this car before Elon went crazy.”

Er da Tesla-aksjen blitt billig ? Ikke etter de standarder og målestokker vi alltid har benyttet i Kapital. P/E-tallet er rundt 100, og det betyr at det tar 100 år å tjene inn kursen man betaler.

Hvis ikke fremtidsutsiktene er fantastiske, er Tesla-aksjen meget dyr.

Til sammenligning har Volkswagen en P/E på fire.

Tesla-fabrikkene produserer 1,8 millioner biler i året. Det kinesiske selskapet BYD produserer og selger fem millioner elektriske biler i året.

Tesla og Musk hadde mye flaks med sin første bil. Nye modeller har kommet til.

Og Norge var et godt Tesla-land. Mange ville ha elbiler og Stortinget var raus med subsidier.

Etter hvert må Tesla greie seg selv, og man kan lure på hvor populær aksjen vil bli når svingningene er så store som i disse dager. Konkurrentene står også i kø for å selge til velstående nordmenn.