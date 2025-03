Musk, som er rådgiver for president Donald Trump og som leder effektiviseringskontoret Doge (Department of Government Efficiency), skal møte Hegseth i Pentagon fredag for å diskutere «innovasjon, effektivisering og smartere produksjon».

MØTER MUSK: USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Foto: NTB

Det opplyser Hegseth selv på X. Han uttalte seg etter at The New York Times hadde publisert en sak basert på ikke navngitte kilder om at Musk fredag skulle besøke Pentagon og angivelig få tilgang til en topphemmelig amerikansk plan for potensiell krig mot Kina.

– De falske nyhetsmediene leverer varene nok en gang. Dette er IKKE et møte som handler om «topphemmelige Kina-krigsplaner», skriver Hegseth i innlegget sitt.

Også president Donald Trump avviser innholdet i storavisens artikkel.

– De falske nyhetene er i gang igjen, denne gangen er det den kriserammede avisen New York Times. De hevder feilaktig at Elon Musk skal til Pentagon for å bli orientert om en mulig «krig med Kina». Latterlig! Kina vil ikke engang bli nevnt eller diskutert. Det er en skam at den useriøse pressen kan dikte opp slike løgner, skriver Trump på Truth Social.

Tidligere i uken uttalte høytstående tjenestefolk i Pentagon at det legges opp til en bemanningsreduksjon på 50.000-60.000 sivile stillinger i departementet.

(©NTB)