Ulstein ville etterpå ikke svare på om han vil snu ryggen til Listhaug.

– Vi skal ikke bruke tid på å utdefinere andre. Nå ser vi at det er tett mellom blokkene, og det vil bli enda tettere fram mot valget. Det betyr at et sterkt KrF vil bli avgjørende for å få til et skifte, sier Ulstein til NTB.

Foretrekker Erna

KrF-lederen ble møtt av kraftig applaus fra Høyres landsmøte. Fredag skal etter planen Sylvi Listhaug overbringe sine hilsener til Høyre. Også Venstre-leder Guri Melby kommer til Gardermoen for å hilse sin foretrukne samarbeidspartner.

– Hvis Fremskrittspartiet er villig til å legge bort en del kjepphester som de nå rir, som handler om energisamarbeid i Europa, som handler om gjennomføring av direktiver, så er vi klare til å snakke sammen på borgerlig side, sa Melby til TV 2 under Venstres landsmøte for to uker siden.

– Vi har sagt at vår foretrukne statsministerkandidat, det er Erna Solberg, sa Melby.

Både Venstre og KrF sliter på målingene. Begge partier har de siste månedene ligget akkurat rundt sperregrensen på 4 prosents oppslutning, i mars ligger Venstre like over, mens KrF ligger under sperregrensen.

Må vinne først

– Valget må vinnes før det er noen posisjoner å dele ut, og det er lenge igjen, sier Erna Solberg til NTB.

Hun sier hun er glad for bred støtte blant de borgerlige partiene og at de er enige om en ny retning for norsk politikk.

– Jeg tror mange ser at Arbeiderpartiet og Høyre har blitt litt like hverandre i en del saker, og at et stort og sterkt Frp er alternativet dersom vi skal sikre Norge en ny og ansvarlig kurs, sier Listhaug.

