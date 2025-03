Presidentordren ble signert på en direktesendt pressebrifing mens presidenten var flankert av skolepulter med barn. Utdanningsdepartementet ble opprettet av Kongressen i 1979, og det kreves mest sannsynlig et vedtak derfra for å avvikle det helt.

USAS SISTE UTDANNINGSMINISTER? Linda McMahon. Foto: NTB

Linda McMahon, som Trump omtalte som USAs siste utdanningsminister, har fått beskjed om å treffe «alle tiltak som er nødvendig for å legge ned departementet».

Mener Norge gjør det bra

– Vi skal stenge det så raskt som mulig. Departementet gjør ikke noe bra, sier Trump.

Samtidig roste han utdanningssektoren i Norge og de øvrige nordiske landene, skriver Dagbladet. Presidenten trakk også fram Kina som et eksempel på at det er mulig på ha et godt utdanningssystem i et stort land.

– Dette er land som gjør det veldig godt. Vi har også noen delstater, også noen veldig store, som vil gi veldig god utdanning. De vil gjøre det like godt som Norge, Danmark, Sverige og Finland – de landene som gjør det så godt innen utdanning, sa Trump.

Lovforslag og søksmål forberedes

Republikanerne forbereder lovforlag for å avvikle departementet, mens motstandere av den planlagte nedleggelsen forbereder søksmål for å hindre Trump.

Utdanningsdepartement har lenge vært utsatt for angrep fra konservative, og presidenten har kalt det bortkastet og sagt at det er infisert av liberal ideologi.

Torsdag sa pressesekretær Karoline Leavitt at departementet kommer til å være langt mindre enn det er i dag.

– Gir ansvaret tilbake til delstatene

– Det viktige ansvaret for utdanning og for å utdanne landets studenter skal gis tilbake til delstatene, sa Leavitt.