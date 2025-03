Europas største militærmakter er i uformelle, men strukturerte samtaler om en fem- til tiårsplan for å erstatte USA i NATO, skriver Financial Times.

Fire europeiske tjenestepersoner involvert i samtalene hevder overfor avisen at Storbritannia, Frankrike, Tyskland og de nordiske landene er blant landene som deltar. Målet er å utarbeide en plan for å flytte den økonomiske og militære byrden til Europa og presentere den for USA før NATOs årlige toppmøte i juni.

Gjentatte Trump-trusler

Samtalene er et forsøk på å unngå kaoset som vil oppstå hvis USA ensidig trekker seg tilbake fra NATO, noe president Donald Trump gjentatte ganger har truet med.

Ifølge Financial Times inneholder planen også konkrete forpliktelser til å øke europeiske forsvarsutgifter og bygge opp militær kapasitet. Tanken er å overbevise Trump om å godta en gradvis overføring som vil tillate USA å fokusere mer på Asia.

Avisens kilder hevder det vil ta fem til ti år med økte utgifter for å bygge opp europeisk kapasitet til et nivå der den kan erstatte de fleste av USAs funksjoner. Dette inkluderer dog ikke den kjernefysiske avskrekkingen.

– Økte utgifter er den eneste veien å gå; vi må fordele byrden og flytte avhengigheten bort fra USA. Vi har startet disse samtalene, men det er en så stor oppgave at mange er overveldet av omfanget, sier en av dem.

– Kan vi stole på USA?

USA har vært uunnværlig for Europas sikkerhet siden alliansen ble opprettet for nesten 80 år siden.

I tillegg til den kjernefysiske avskrekkingen – inkludert flere europeiske luftstyrker som bærer amerikanske atomvåpen – tilbyr USA ifølge Financial Times militær kapasitet Europa ikke har. Totalt 80.000 amerikanske soldater er stasjonert på kontinentet.

De europeiske tjenestepersonene opplyser til avisen at flere europeiske land har vært skeptiske til å delta i samtalene, av frykt for at USA vil gå raskere frem med å endre sin tilstedeværelse i Europa. Andre tviler på at en uforutsigbar Trump-administrasjon vil godta en strukturert og kontrollert overgangsprosess.

– Vi trenger en avtale med amerikanerne, og det er uklart om de vil være villige til å inngå den. Kan du i det hele tatt stole på at de vil holde seg til den? sier en av dem.

Historisk tysk vedtak

Tyskland, Frankrike og Storbritannia har allerede fremskyndet planer om økte forsvarsutgifter siden Trump ble president. Førstnevnte har vedtatt å bruke flere hundre milliarder euro på forsvar og oppgradering av gamle veier og jernbane.

Samtidig har EU lansert forsvarsplanen «Readiness 2030» – et såkalt «white paper» med initiativer for å få medlemslandene til å øke sine militære investeringer raskere. Tidligere denne uken ble det kjent at Norge inviteres med i planen.

Forsvarsanalytiker Paul Taylor ved European Policy Centre tolket overfor NRK utkastet til planen dithen at EU ønsker et særskilt samarbeid.

– Jeg tror blant annet Norges forsvarsindustri betyr noe i denne sammenhengen, sa han til statskanalen.