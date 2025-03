Nok naivitet om Kina

På samme måte som Russland lenge har vært tydelig på at ukrainsk territorium tilhører dem, har Folkerepublikken Kina helt siden sin grunnleggelse hatt som mål at Taiwan skal «gjenforenes» med fastlandet. Kinesiske ledere har vært tydelige på at alle midler er tilgjengelige, også militærmakt. Dette budskapet er gjentatt utallige ganger, sist i Xi Jinpings seneste nyttårstale.

En frihandelsavtale mellom Norge og Kina er blitt diskutert og forhandlet siden 2008. Nå, i en tid med stor geopolitisk uro, er det ikke bare nok å sette forhandlingene på pause. Avtalen bør legges bort.

Norge kommer ikke utenom handel med Kina, men vi har heller ikke råd til å bli mer avhengige. Vi håper derfor at Høyres landsmøte leser samtiden riktig, og sørger for et klart nei til en ny frihandelsavtale med Folkerepublikken Kina.

Aleksander Stokkebø

Stortingsrepresentant for Høyre

Jonas Molde Hollund

Bystyrerepresentant for Stavanger Høyre

Fredrik Myklebust Iversen

Direktevalgt til landsstyret i Unge Høyre