Vil beholde flypassasjeravgiften: For dyr å fjerne

Vestfold Høyre kom med forslaget, men fikk ikke med seg resten av landsmøtet fredag.

Høyres næringspolitisk talsperson Nikolai Astrup er blant dem som er imot å fjerne avgiften.

– Det koster 2 milliarder kroner å fjerne den. Så spørsmålet er om dette er skattelettelsen Høyre skal prioritere nå, med tanke på alle de andre skattelettelsene som landsmøtet går inn for, sa han fra talerstolen.

Avgiften ble innført første gang i 2016 av Solberg-regjeringen og har blitt endret i flere omganger. Under pandemien ble den lagt på is som følge av konsekvensene for luftfarten, før Ap-Sp-regjeringen innført den igjen i 2022.

Når man kjøper en flybillett, må man i dag betale flypassasjeravgift på 60 kroner for hver flytur i Norge og 342 kroner for utenlandsreiser.

Så langt er det bare Frp og Sp som har gått inn for å fjerne avgiften, mens MDG og Venstre på sin side vil øke den.

Også NHO har tatt til orde for at avgiften bør fjernes og begrunner det med at den ikke har miljøeffekt og hemmer vekst i næringslivet.