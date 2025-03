I november kom et høringsforslag om innføring av turistskatt på overnatting fra regjeringen, som på det tidspunktet besto av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

I januar forlot sistnevnte regjeringen, og nå meldes det at partiet trekker støtten til forslaget. Det er dermed ikke lenger flertall i Stortinget for innføringen av turistskatten, ifølge en melding fra NHO Reiseliv. Organisasjonen skal ha møtt Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik på årsmøtet til NHO Reiseliv i Viken og Oslo.

– Fra før har både Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre avvist dette forslaget. Det betyr at det ikke er flertall for forslaget i Stortinget, og at vi må se på alternative løsninger, sier adm. direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold i meldingen.

Stor seier

Forslaget om turistskatt går ut på at alle kommuner fra 2026 skal få anledningen til å innføre en avgift på inntil fem prosent på overnattingspriser på hoteller, campingplasser og andre overnattingstjenester, som gjestehavner, bobilparker og Airbnb.

– Hvis det blir slik det nå ser ut, at forslaget fra regjeringen ikke får flertall, er det en stor seier for hele reiselivsnæringen. Jeg har ikke tall på hvor mange reiselivsbedrifter som har gått ut i media, skrevet leserbrev og snakket med politikere. Sammen har vi klart å synliggjøre hvorfor dette er et dårlig forslag, og heldigvis er det mange politikere som har lyttet og forstått, kommenterer Devold videre.

Mye av kritikken mot forslaget har gått ut på at de største utfordringene er knyttet til cruise- og bobilturisme, samt «villmarkscamping». Mange av motstanderne mener det bør innføres konkrete tiltak på disse områdene, i stedet for en bred skatt.