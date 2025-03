Dagbladet har fått innsyn i interne dokumenter som viser at utenriksminister Espen Barth Eide diskuterte norsk EU-medlemskap med toppdiplomater under sikkerhetskonferansen i München. Dette får Venstre-leder Guri Melby til å reagere.

– Jeg er veldig skeptisk til at dette er en sak som bare skal diskuteres i lukkede rom, sier Melby til Dagbladet.

Venstre har lenge vært for EU-medlemskap, men har nå skjerpet linjen med et løfte om folkeavstemning innen 2029. Melby kritiserer regjeringen for å blokkere debatten.

– Det er veldig trist at de opprettholder en klar avvisning til i det hele tatt å starte samtalen, sier Melby.

– Folket er i ferd med å skifte mening og stadig flere sier ja. Det er et demokratisk problem hvis partiledere og de største partiene blokkerer en slik debatt, fortsetter hun.

Vil ha med Norge på forsvarsplan

EU ønsker å inkludere Norge i de store flaggskip-prosjektene fremover, ifølge NRK. Det skal komme frem i EUs store forsvarsplan, som legges frem senere onsdag, og som NRK skal kjenne til innholdet i.

I utkastet skal Norge være spesielt nevnt, som ifølge forsvarsanalytiker Paul Taylor ved European policy centre kan tyde på at EU ønsker et særskilt samarbeid.

– Jeg tror blant annet Norges forsvarsindustri betyr noe i denne sammenhengen, skal han ha kommentert til NRK.

Planen er kjent som EUs «white paper» om forsvar, og i utkastet står det ifølge avisen blant annet: «Norge er en full partner i EUs forsvarsprogrammer gjennom sitt bidrag til EU-budsjettet. Derfor bør landet inviteres til å være med I flaggskip-prosjektene sammen med medlemslandene.»