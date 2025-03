Dersom president Donald Trump innfører tollsatser mot EU ønsker Frankrike at EU for første gang skal ta i bruk sitt kraftigste gjengeldelsestiltak mot USA.

Bloomberg melder, ifølge kilder kjent med saken, at Frankrike har sluttet seg til en liten gruppe EU-land som mener at unionen bør vurdere å iverksette det såkalte «anti-coercion»-instrumententet, som er et verktøy utviklet for å slå tilbake mot land som bruker handel og økonomiske virkemidler som pressmiddel.

USA planlegger å innføre omfattende tollsatser mot handelspartnere allerede 2. april. Trump hevder at tiltakene skal rette opp det han mener er urettferdige handelsregler. Det gjelder blant annet nasjonale reguleringer og måten land krever inn skatt på, som EUs merverdiavgift (MVA).

EU mener på sin side at MVA er rettferdig og peker på at skatten gjelder likt for både innenlandske og importerte varer.

Det såkalte verktøyet mot økonomisk press ("anti-coercion-intstrumentet", som EU nå vurderer å bruke, krever flere steg før det kan settes i verk.

Når det først er aktivert, gir det EU mulighet til å svare med en rekke mottiltak. Det kan være restriksjoner på handel og tjenester, visse immaterielle rettigheter, utenlandske investeringer og tilgang til offentlige anbud.

Mottiltaket skal være siste utvei

EUs handelskommissær Maros Sefcovic sa onsdag at han ikke har detaljer om de nye amerikanske tollene, og at kommisjonen må fortsette forberedelsene og være fleksibel. Derfor forventes ikke EU å reagere like raskt som da USA innførte toll på europeisk stål og aluminium i starten av mars.

Sefcovic kunngjorde også at EUs respons på stål- og aluminiumtollene vil bli utsatt til midten av april, noe som gir mer tid til forhandlinger med USA. Kommisjonspresident Ursula von der Leyen og hennes stab har så langt ikke lykkes med å komme i direkte kontakt med Trump.

Den amerikanske presidenten har gjentatte ganger angrepet EU og sagt at unionen ble dannet for å «snyte» USA.

Anti-coercion-instrumentet ble opprinnelig utviklet for å avskrekke og eventuelt reagere på bevisste, tvangsmessige handlinger fra tredjeland som bruker handelstiltak for å påvirke EUs eller medlemslandenes suverene politiske valg. Mottiltak skal kun brukes som en siste utvei og må stå i forhold til skadeomfanget, skriver Bloomberg.