I stedet for å investere i videreutvikling av bedriften, måtte dinosaurselgerne bruke penger på konsulenter for å navigere i det nye regelverket. Hos Walley og Judd er det nå eksterne tjenesteleverandører som sørger for at dinosaurene kommer seg gjennom tollen i Frankrike, at merverdiavgiften betales korrekt, og at EU-kundene slipper å bekymre seg for uventede gebyrer når varene ankommer.