Forslaget ble banket gjennom på partiets landsmøte søndag.

I forslaget ligger det også at man skal evaluere sykelønnsordningen og vurdere endringer i denne. I januar sa partileder Erna Solberg imidlertid at Høyre ikke vil kutte i sykepengene folk får utbetalt.

Et annet forslag på landsmøtet gikk inn for å gjøre endringer i sykelønnsordningen gjennom at arbeidsgiver betaler mer for langtidsfraværet, mens staten betaler mer for korttidsfraværet. Det ble nedstemt og var heller ikke ønsket av redaksjonskomiteen.

Komitéleder Nikolai Astrup argumenterte fra talerstolen at man må ha en skikkelig evaluering før man går inn for endringer.

Sykefraværet økte igjen i fjor og var på det høyeste nivået siden 2009.

Etter brudd og måneder med krangling ble partene i arbeidslivet enige om en ny IA-avtale i februar. Det er likevel fortsatt uenighet om hvordan sykelønnsordningen skal utformes.