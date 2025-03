Trippel Trump-bonus for Arbeiderpartiet

Alle har fått med seg at det er ny president i USA, og venstresiden har igjen funnet frem sin mest effektive salgsvare: Panikk på boks. Det er ikke nok med klima, krigsfrykt og strømkrise – nei, nå er det Trumps tollmurer som skal sende norsk økonomi utfor stupet. Ifølge avisoverskriftene står vi på randen av en importkatastrofe. Prisen på viktige forbruksvarer kan stige med hele 25 prosent på grunn av Trumps handelskrig. Men vent litt – betyr det at USA snart vil ha like høye importavgifter som Norge?

Hva hadde egentlig venstresiden gjort uten Trump?

Norge har noen av verdens mest brutale toll- og importavgifter. Kjøper du en helt ny amerikansk, bensindreven (måtte Gud forby) Ford Mustang eller Chevrolet Tahoe, tar staten like mye i toll og avgift som bilforhandleren betaler for bilen. Og skulle du være så dum å kjøpe deg en stor bensinbil i oljelandet Norge, har vi også veibruksavgift og CO2-avgift på tilsammen kr 7,41 kroner literen for bensinen.

På toppen av dette har vi verdens høyeste merverdiavgift på 25 prosent, som legges på alt fra importerte sykler til mobiltelefoner. Det betyr at når du importerer en vare til Norge, kan staten legge på toll, moms og spesialavgifter som ofte gjør at prisen dobles før du i det hele tatt har åpnet pakken. Men ja, la oss snakke mer om hvor fælt det er at Trump innfører 25 prosent toll på stål og aluminium, som representerer en liten brøkdel av vår totale eksport.

Hva hadde egentlig venstresiden gjort uten Trump? De trengte en ytre trussel. Nå har de fått noen å advare oss mot hvor løsningen er Norges trygge trio i regjeringspartiet. At tryggheten i realiteten er, og har vært, en kombinasjon av skyhøy rente, ubetalbare strømpriser, enorme toll og avgifter, og en skattepolitikk som kveler nyskapning og initiativ, er det få som reflekterer over. Nå er Trump den store stygge ulven, og det viktige er at folk er redde – for da stemmer de trygt.

Når Arbeiderpartiet og regjeringen trenger en trussel å peke på, kan de stole på at store deler av norsk presse står klare til å forsterke budskapet. Brorparten av norske medier har lenge fungert som en PR-fabrikk for venstresiden hvor krisemaksimering og frykt selger bedre enn nyanserte analyser. Nå når Trump innfører toll på enkelte varer, blåses det opp som en global katastrofe, mens Norges egne ekstreme tollsatser knapt får en notis. Samtidig vinkles enhver økonomisk utfordring som et argument for den trygge norske modellen med mer statlig kontroll, høyere skatter og avgifter, og flere reguleringer.

Og mens pressen hausser opp behovet for nødvendig beredskap, og folk hamstrer tunfiskbokser, knekkebrød og vannkanner, fortsetter staten å klemme ut hver krone fra lommebøkene våre. Neste gang du ser en avisoverskrift om at Trump kan velte norsk økonomi, ta et skritt tilbake og se hvem som egentlig tjener på panikken. Hint: Det er ikke Donald Trump. Og det er absolutt ikke lommeboken din. Det er den trygge trioen: Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg og Espen Barth Eide som har funnet ut at det er trippel Trump-bonus på velgere med frykt denne våren.

Morten Wiese

Daglig leder i Wiese Ventures