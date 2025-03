Erna advarer Frp: – Ikke rot med EØS-avtalen

– Min oppfordring til Frp er at de må være klare og tydelige på at i den situasjonen vi er i nå, at de ikke roter med EØS-avtalen, sier Solberg til NTB.

Landsmøtet i Høyre stemte mot partilederens ønske og ga marsjordre om en mer aktiv innsats for å jobbe mot et norsk EU-medlemskap. I Fremskrittspartiet, som er klokkeklare på at de aldri vil ha Norge inn i EU, lot ikke reaksjonene vente på seg.

Etter at landsmøtet ble hevet søndag ettermiddag, toner partileder Solberg ned dramatikken i vedtaket. Hun sier det minner om et tilsvarende vedtak på landsmøtet for tre år siden.

– Dette er en marsjordre for vår diskusjon, men ikke for at vi skal søke om EU-medlemskap, sier hun.

Ikke handlingsplan

– Ingen er uenig i at vi bør bli medlemmer av EU, men de er også veldig tydelige på at det ikke er blitt vedtatt noe forslag om at vi skal søke om medlemskap, sier Solberg.

– Så det blir ikke noen folkeavstemning eller en EU-søknad de neste fire årene?

– Det er ikke slik at landsmøtet har vedtatt det, og det er heller ikke forslag om å gjøre det. Det er nok noen som hadde ønsket at vi skulle gå dit, men jeg tror alle her ser at slik situasjonen er nå, må vi først få flere til å være for.

– Og den jobben skal Høyre delta i å sikre, sier partilederen selvsikkert.

Blyhagl

I ukene og månedene fram mot valget har Høyre satt som mål å nå ut til 1 million mennesker med det politiske budskapet sitt. Det skal bankes på dører og arrangere stands i byer og tettsteder.

Solberg mener vedtaket fra landsmøtet ikke vil være til hinder for et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet, men ber altså Listhaug om å skape orden i egne rekker når det gjelder EØS-avtalen.

– Og det betyr å ikke drive på med alle disse forslagene som dukker opp rundt omkring i partiet deres om å reservere seg mot ulike ting.

– Siste forslag er jo blyhagl, som noen i Frp har foreslått på Stortinget at vi skal bruke reservasjonsretten mot. Det er ikke sånn du sikrer konkurransevilkårene for norsk læringsliv, sier Solberg.

Rolig om Sylvis kritikk

At Sylvi Listhaug reagerte kraftig på vedtaket, tar Solberg med fatning.

– Konkurrenter om stemmer vil alltid gjøre det. Fordi at de vil på en måte markere en form for avstand fordi de ikke har samme standpunkt, sier hun.

Frp sier klart nei til et norsk EU-medlemskap, var det klare svaret fra Listhaug etter Høyres vedtak lørdag kveld.

– I en urolig og anspent tid trenger Norge samling og gjennomføringskraft, ikke en opprivende og polariserende EU-debatt som splitter befolkningen, sa Frp-lederen til NTB.

(©NTB)