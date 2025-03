Sylvi Listhaug er i vinden, og tallene E24 har fått viser at hun er mer populær enn Støre og Stoltenberg i den sittende regjeringen blant eksterne givere.

Tallene er hentet ut 19. mars. Fremskrittspartiet ligger på toppen av listen med drøyt åtte millioner kroner, Arbeiderpartiet har fått inn litt over sju millioner og er nummer to.

– For mange velgere på borgerlig side som vil ha et alternativ til den sittende regjeringen har Frp blitt det tydeligste alternativet. Høyre har tidligere vært sett på som en garantist for borgerlig regjeringssamarbeid, sier forskningsleder Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til nettstedet.

Fremskrittspartiet får blant annet fem millioner kroner fra Aksjon for Borgerlig Valgseier, som er kontroversiell siden det er uvisst hvem pengene blir donert fra.

Arbeiderpartiet har fått sju millioner kroner fra Fagforbundet, som er den største enkeltgiveren til nå i valgåret.

Totalt er det innrapportert 28,9 millioner kroner i eksterne bidrag til de politiske partiene.