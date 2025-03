USAs president gikk tidligere i år til tollkrig mot omverdenen og innførte blant annet 25 prosent toll på stål og aluminium fra Europa.

EU har varslet mottiltak og vil fra april blant annet innføre 50 prosent toll på amerikansk whisky.

Dersom dette skjer, truer Trump med å innføre 200 prosent toll på all vin, champagne og brennevin produsert i Europa.

For mange europeiske vinprodusenter vil følgene bli dramatiske, spesielt for de minste.

– Blir en katastrofe

– Det betyr at jeg havner i trøbbel. Vi håper at det bare er tomprat, sier David Levasseur, tredjegenerasjons vindyrker og eier av champagnehuset Levasseur øst i Frankrike.

– Når noen snakker så høyt, så handler det om medieoppmerksomhet. Men vi tror uansett at det vil få følger, sier han.

I likhet med andre vinprodusenter vil 200 prosent toll i USA trolig tvinge Levasseur til å stanse all eksport til landet.

– Det kan virkelig bli en katastrofe, sier Levasseur.

– Knusende slag

Italia, Frankrike og Spania er blant de fem største vineksportørene til USA.

– Det vil være et knusende slag, sier lederen for den franske føderasjonen for vin- og brennevinseksportører, Gabriel Picard.

Han viser til at Frankrike årlig eksporterer vin, champagne og brennevin verdt 45 milliarder kroner til USA.

– Med 200 prosent toll vil det ikke lenger være noe marked, sier Picard.

Han har likevel forståelse for at EU må svare på Trumps tollkrig.