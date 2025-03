Tror Canada kan vinne handelskrigen

Under et intervju med BBC sier Joly at Canada kan vinne handelskrigen utløst av USAs tollsatser på stål og aluminium.

– Vi er USAs største kunde, sier Joly og påpeker at både amerikanske og kanadiske jobber står på spill.

– Vi kjøper mer fra amerikanerne enn Kina, Japan, Storbritannia og Frankrike til sammen.

TROR PÅ SEIER: Canadas utenriksminister Mélanie Joly. Foto: Det kanadiske utenriksdepartementet

Ny toll 2. april

Ifølge Joly er tollsatser og økte priser en prioritet for kanadiere, ettersom velgerne forbereder seg på å gå til valgurnene for å velge en ny statsminister senere i år.

USAs president Donald Trump har innført 25 prosent toll på stål- og aluminiumsimport fra Canada. Trump har også lovet å innføre en omfattende rekke «gjensidige» tollsatser 2. april, som Trump kaller «de store».

Til gjengjeld har Canadas ferske statsminister Mark Carney lovet gjengjeldelsestiltak.

Handelskrigen blir et viktig tema i det kommende valget i Canada. Der møter Carney konservative Pierre Poilievre, som også krever at Trumps handelskrig stanses.

Frustrasjonen over handelskrigen har ført til protester i Canada, blant annet en «elbows up»-demonstrasjon i Toronto, inspirert av hockeyterminologi for å kjempe tilbake.

Joly mener amerikanske velgere kan påvirke egne politikere og bidra til en løsning.

– Vi tror at de eneste som virkelig kan hjelpe oss med å vinne denne krigen er amerikanerne selv, fordi de kan sende et budskap til sine lovgivere, sier hun til BBC.

40 prosent

Trump hevder tollsatsene vil styrke USAs industri og redusere handelsunderskudd, men hittil har de i fremste rekke ført til økonomisk usikkerhet. USAs handelsminister sier de er «verdt det», selv med mulig økonomisk nedgang.

Trump har også anklaget Canada, Mexico og Kina for ikke å stoppe strømmen av migranter og ulovlige rusmidler som fentanyl inn i USA, noe alle tre land avviser, skriver BBC.

Disse landene sto for mer enn 40 prosent av USAs import i 2024.