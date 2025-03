Høyre – et blekt skyggebilde av seg selv

Akershus Høyre og Unge Høyres avvisning av konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) viser hvor langt partiet har fjernet seg fra å være et tydelig, ansvarlig alternativ på høyresiden. Høyre har gått fra å være en drivkraft for næringsliv, verdiskaping og arbeidsplasser til å opptre som et blekt skyggebilde av seg selv, mer opptatt av å blidgjøre alle enn å sikre Norges fremtidige vekst.

Vi i Fremskrittspartiet mener at tilgang til nye leteområder er helt avgjørende for å opprettholde norsk petroleumsproduksjon, sikre videre verdiskaping og trygge arbeidsplasser. Å konsekvensutrede LoVeSe handler ikke om å gi blankofullmakt til ukritisk oljeboring, men om å hente inn kunnskap for å ta ansvarlige og langsiktige beslutninger. Å si nei til dette uten videre viser en mangel på vilje til å ta tøffe valg.

Uten tilgang til nye leteområder står norsk petroleumsnæring overfor fallende produksjon, tap av inntekter, redusert behov for arbeidskraft og svekket leverandørindustri. Dette betyr ikke bare færre arbeidsplasser, men også mindre økonomisk handlingsrom til å investere i fornybar energi — paradoksalt nok det samme skiftet Høyre hevder å støtte.

Det er på tide at Høyre innser at norsk energipolitikk ikke kan baseres på symbolpolitikk for å blidgjøre venstresiden. Hvis man virkelig ønsker å sikre økonomisk vekst, verdiskaping og arbeidsplasser, bør man lytte til fakta og tørre å ta beslutninger som gavner landet i det lange løp.

FrP er det eneste alternativet for å sikre videre norsk oljeproduksjon! FrP står fast på at Norge trenger høy leteaktivitet og tilgang til nye attraktive områder som LoVeSe. Det er en ansvarlig og langsiktig politikk for å trygge både dagens arbeidsplasser og morgendagens velferd. Mens Høyre sitter fast i en forsiktig tilnærming, tar FrP ansvar for Norges fremtid og sier «Drill, baby, drill!»

Mikael Stenberg

Fylkesleder i Akershus FpU