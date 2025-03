Sjefen for det prestisjetunge advokatfirmaet Paul, Weiss forsvarer sin beslutning om å inngå et forlik med Trump-administrasjonen, og mener presidentordren fra Trump ville satt selskapets eksistens i fare, melder Financial Times.

I en epost til kollegaer søndag skrev styreleder Brad Karp at presidentordren kunne ha ødelagt firmaet.

«For bare noen dager siden sto vi overfor en eksistensiell krise,» skrev Karp.

«Presidentordren kunne lett ha knust firmaet vårt. Den brakte hele regjeringens tyngde ned over våre ansatte, våre klienter og vår virksomhet.»

Ville unngå langvarig konflikt

Paul, Weiss er et av flere advokatfirmaer som nylig er blitt mål for Det hvite hus, ettersom Trump straffer aktører han anser som fiender, og ifølge en kilde i Det hvite hus kan et dusin flere advokatfirmaer bli utsatt for lignende ordrer, skriver FT.

Advokatfirmaet fikk Trumps søkelys mot seg ettersom at en tidligere partner, Mark Pomerantz, i 2021 forlot selskapet til fordel for påtalemyndigheten på Manhattan for å etterforske Trump. Dette førte til at Trump utstedte en presidentordre der han truet med å trekke tilbake aktive sikkerhetsgodkjenninger av advokater i selskapet og avslutte eventuelle føderale kontrakter firmaet har.

Ifølge Karp, som var en aktiv bidragsyter til Kamala Harris' presidentkampanje, inngikk selskapet en avtale med Trump for å unngå en langvarig konflikt som kunne skremt bort klienter. I stedet har selskapet forpliktet seg til å yte gratis rettshjelp for 10 millioner dollar årlig i fire år, med særlig fokus på saker som støtter veteraner og bekjemper antisemittisme.

«Det var ikke noe riktig svar på den vanskelige situasjonen vi befant oss i,» skrev Karp i eposten.

«Alle av oss har meninger om hva som skjer akkurat nå i Amerika... Men ingen kan forstå hvor stressende det er å konfrontere en presidentordre som denne før en er rettet mot deg.»