Erdogan lover stabilitet

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan forsikrer at han vil holde fast ved de investorvennlige økonomiske tiltakene fra 2023, til tross for markedsuro etter fengslingen av opposisjonsleder Ekrem Imamoglu.

– Vi vil aldri tillate at gevinstene fra økonomiprogrammet de siste to årene blir skadet, sa Erdogan i en TV-sendt tale mandag, melder Bloomberg.

Markedsuroen oppstod etter at Istanbul-ordfører Imamoglu ble pågrepet 19. mars, noe som svekket liraen til rekordlave nivåer. Investorer frykter økt politisk risiko og en mulig kursendring fra Erdogans økonomiske politikk.

Tyrkiske myndigheter har siden innført tiltak for å stabilisere valutaen, og Bloomberg rapporterer at sentralbanken vurderer ytterligere grep for å forsvare liraen.

Opposisjonen mobiliserer

Imamoglus parti, Republikansk folkeparti (CHP), har kalt inn til landsomfattende protester og kunngjort at han vil være deres presidentkandidat i valget i 2028.

Erdogan mener opposisjonens reaksjon har skapt «en grunnløs og kunstig volatilitet» i markedene.

Siden 2023 har Tyrkia fulgt en mer konvensjonell økonomisk kurs med høyere renter, etter at Mehmet Simsek tok over som finansminister. Inflasjonen har avtatt, og styringsrenten har nådd 50 prosent.