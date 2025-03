Solberg har rettet en advarende pekefinger mot Frp. I helgen vedtok Høyres landsmøte å jekke opp tempoet i EU-debatten.

Det er likevel ikke til hinder for et mulig regjeringssamarbeid mellom ja-partiet Høyre og nei-partiet Frp, mente Solberg. Men hun oppfordret samtidig Frp til å «ikke rote» med EØS-avtalen – i den situasjonen vi er i nå.

– Passivt av Høyre

Frp-leder Sylvi Listhaug reagerer på utspillet.

– I stedet for å spinne historier som ikke stemmer om Frps forhold til EØS-avtalen, bør Solberg heller utvise større selvtillit i møte med Europa, sier hun til NTB.

Frp er tilhenger av EØS-avtalen, understreker hun. Men samtidig mener Frp at deler av avtalen bør reforhandles for å bedre ivareta norske interesser og styrke konkurransekraften.

– Jeg synes det er passivt av Høyre, som hevder å stå opp for norsk næringsliv, når de kritiserer andre for å utfordre handlingsrommet i avtalen de gangene enkeltelementer står i åpenbar konflikt med norske interesser, sier Listhaug.

Foreslår å fremheve reservasjonsretten

Det ligger an til at Frp kan skjerpe ordbruken om EU i sitt partiprogram. På landsmøtet i mai vil partiet ta stilling til om et punkt om reservasjonsretten skal tas inn i teksten.

– Frp vil benytte reservasjonsretten for å hindre implementering av direktiver som svekker Norges interesser, heter det i programutkastet.