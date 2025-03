Vedum varsler skattekutt: Vil gi over 10 milliarder i nye lettelser

Årsaken er vesentlig større kontantstrøm fra olje- og gassnæringen. Tilførselen til oljefondet antas å øke fondsverdien de nærmeste årene og muliggjør økte uttak, ifølge Finansdepartementet.

Framskrivingene i meldingen er basert på modellberegninger og er beheftet med stor usikkerhet, både hva gjelder fondsverdien, kronekursen og befolkningsutviklingen, understreker departementet.

Uansett hvem som sitter i regjering, kommer det økte handlingsrommet til å bli brukt, det ligger i sakens natur, mener Vedum. Spørsmålet er derfor ikke om vi skal benytte oss av muligheten, men hva vi bruker den til.

Flere folk i jobb

– Det som er den største enkeltutfordringen vi har, er å få flere folk inn i arbeid. Vi trenger enda flere folk i jobb, for å få opp sysselsettingen og verdiskapingen. Det kan være gjennom direkte rettede grep – som det vi gjorde for anleggsbransjen – men også andre typer skattefradrag og tiltak for folk med vanlige inntekter, sier Vedum.

Han får ros fra administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF for blant annet å ha gitt avgiftslette på anleggsdiesel, endring i momssystemet og reisefradrag for dem som jobber lang hjemmefra og bor på brakke.

De offentlige utgiftene skal imidlertid skyte i været, parallelt med at antallet pensjonister øker kraftig, når perspektivet strekker seg litt lengre enn til midten av 2030-tallet. Når petroleumsinntektene i samme periode kommer til å tørke inn, går inndekningsbehovet kraftig opp og handlingsrommet blir tilsvarende innskrenket.

Men det mener Vedum vi får forholde oss til senere – også om det skulle innebære at skatte- og avgiftslettelsen han ønsker seg nå, viser seg å bli midlertidige. Med flere folk i arbeid vil dessuten skatteinntektene til staten også øke.

Vedum vil vente

– Når inndekningsbehovet går over på plussiden, så får man heller ta den diskusjonen da. Når vi nå ser at det økonomiske handlingsrommet vil være større enn vi har vært vant til, så mener jeg at noe av det vi bør bruke det på, er nettopp skattetiltak som gjør at flere folk får jobb, sier Vedum.

Den daværende Ap-Sp-regjeringen satt seg fore å få 150.000 flere folk i jobb innen 2030.

– Hva med behovet for å ruste opp forsvaret og forbedre Norge og Europas sikkerhet?

– Langtidsplanen for forsvarssektoren ligger inne i framskrivingene. Forsvarsløftet på 1600 milliarder kroner ligger inne allerede, sier Vedum.

– Er det egentlig mulig å opprettholde en politikk med store kutt i statens inntekter uten også å kutte i velferdstjenestene på lengre sikt?

– En av grunnene til at utgiftene går veldig opp til folketrygden, er at folk som er i arbeidsfør alder, ikke jobber. Så det å få ned den kostnadsdriveren, er viktig.