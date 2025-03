Oppslutningen på 74 prosent er det høyeste som er målt siden målingene startet i 1983.

Nesten like mange, 72 prosent, mener EU påvirker deres dagligliv.

En av to har et positivt bilde av EU, noe som er 5 prosentpoeng mer enn høsten 2023.

Undersøkelsen står dermed i kontrast til framveksten av EU-skeptiske partier i Europa den siste tiden.

Samhold avgjørende

I tillegg mener hele ni av ti, 89 prosent, at mer samhold er avgjørende for å takle globale utfordringer, mens 66 prosent mener at EU må ta en enda mer aktiv rolle i å beskytte innbyggerne mot globale kriser og sikkerhetsrisikoer.

Særlig de unge (70 prosent) mener EU vil spille en viktigere rolle framover.

– Historien viser at i utfordrende tider vender folk seg til EU for lederskap, sier Delphine Colard, EU-parlamentets talsperson.

Ikke overraskende mener mer enn én av tre, 36 prosent, at forsvar og sikkerhet bør være EUs hovedoppgave framover. Men nesten like mange, 32 prosent, mener at konkurransekraft, økonomi og industri bør være det viktigste.

– Disse tingene henger sammen. Uten sikkerhet kan ikke industrien blomstre, sier Colard.

Frykter dårligere levestandard

Samtidig tror halvparten, 51 prosent, at deres levevilkår ikke kommer til å endre seg nevneverdig de neste fem årene.

De som har minst tro på framtiden, er franskmenn og tyskere, der rundt halvparten, henholdsvis 53 og 47 prosent, tror at levestandarden vil gå ned.

62 prosent vil at EU-parlamentet skal ha en framtredende rolle. Det er 6 prosentpoeng flere enn for ett år siden.

Høyere priser og levekostnader rangerer høyest blant temaene EU-innbyggerne vil at parlamentet skal ta tak i, mens klima har rykket ned til sjetteplass.

Målingen ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar i alle EUs 27 medlemsland. I alt er nesten 26.500 personer intervjuet, enten ansikt til ansikt eller på video.