Private bankfolk og investeringsforvaltere melder om en stor økning i antall klienter som ønsker å flytte eiendeler til Sveits. Rike amerikanere, både i USA og i utlandet, legger nå planer for å flytte eiendeler til alpelandet på grunn av usikkerheten som Trump-administrasjonen skaper, skriver Financial Times.

Ifølge Josh Matthews, medgründer av formuesforvalteren Maseco, er dette en trend han sist så under finanskrisen, da frykt for amerikanske bankkollapser fikk kunder til å sikre pengene sine i Sveits.

Nå skjer det igjen, men denne gangen på grunn av «usikkerheten rundt et Trump-presidentskap», hevder Matthews.

Rapporteres til IRS

Den sveitsiske private banken Pictet, med base i Genève, bekreftet at de har sett en «betydelig økning» i etterspørselen fra både nye og eksisterende amerikanske kunder hos sin sveitsiske enhet Pictet North America Advisors, som er registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC).

Det er ikke enkelt for amerikanere å åpne en sveitsisk bankkonto på grunn av strenge reguleringer som Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca), som krever at utenlandske banker rapporterer amerikanske kontoinnehavere til det amerikanske skattevesenet (IRS).

Likevel finnes det løsninger via sveitsiske formuesforvaltere registrert hos det amerikanske finanstilsynet (SEC), skriver FT.

Pictet er blant de største sveitsiske aktørene med en SEC-registrert enhet for amerikanske kunder.

Tilpasset seg USA

Ifølge FT ønsker flere investorer å diversifisere bort fra amerikanske dollar, og flyttingen av penger til Sveits understreker landets posisjon som en ledende destinasjon for formuesforvaltning.

Sveitsiske banker har gradvis tilpasset seg amerikanske reguleringer siden 2008, da amerikanske myndigheter slo ned på skatteunndragelse. Etter å ha betalt milliarder i bøter, har sveitsiske banker nå etablert SEC-registrerte enheter for å betjene amerikanske kunder på lovlig vis.

Dette gjør at Sveits fortsatt fremstår som et trygt valg for velstående amerikanere – særlig i usikre politiske tider.