Finansministeren Rachel Reeves avholder onsdag sin vårtale (spring statement) for det britiske parlamentet. Den vil bli kort, men full av dårlige nyheter, melder Financial Times.

Hun vil servere det avisen karakteriserer som «to politiske giftpiller.»

Halvert BNP-vekst

Den første er nye beregninger fra Office for Budget Responsibility, som nå estimerer Storbritannias BNP-vekst i 2025 til 1 prosent – en halvering av den tidligere prognosen på 2 prosent.

Den andre er at handlingsrommet på 9,9 milliarder pund mot finansministerens regel om å balansere løpende utgifter mot skatteinntekter innen 2029/30 skal ha blitt eliminert, noe som etterlater et budsjettunderskudd på omtrent 4 milliarder pund, opplyser kilder med kjennskap til prognosene.

Videre vil Reeves offentliggjøre en vurdering av effektene for velgerne av forrige ukes annonserte velferdskutt på 5 milliarder pund. Det ventes også at hun vil kunngjøre kutt på ytterligere 5 milliarder pund i offentlige utgifter.

Bare en forsmak?

Spørsmålet for Rachel Reeves og Storbritannia er ifølge Financial Times om onsdagens tale bare er en forsmak på et enda vanskeligere statsbudsjett til høsten.

– Vi tror det kommer en større revurdering av finanspolitikken i høst, og dette kjøper regjeringen tid til å ha den diskusjonen. Dette blir å skyve problemet foran seg, sier økonom Andrew Goodwin i Oxford Economics.

Avisen tegner et bilde av en britisk økonomi som står stille, og i april trer regjeringens tidligere annonserte og svært kritiserte økning i arbeidsgiveravgiften på 25 milliarder pund i kraft.

Avgiftsøkningen kommer i kjølvannet av at USAs president Donald Trump ruller ut sin gjengjeldelsestoll 2. april. Selv om Storbritannia skulle unngå de mest alvorlige tollsatsene, har Reeves tidligere innrømmet at en eskalerende global handelskrig vil gi økonomisk «motvind» for landet.