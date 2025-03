Kvinne har levert varsel mot Sandvik

Ifølge DN skal en kvinne ha levert et varsel til Aps partisekretær med alvorlige anklager mot Tore O. Sandvik før han tiltrådte som forsvarsminister i Norge. DNs kilder beskriver anklagen i varselet som alvorlig.

Hendelsen det er snakk om skal ha skjedd for flere år siden, og varsleren skal selv ha hatt verv i Arbeiderpartiet. Sandvik var fylkesordfører i Sør-Trøndelag og Trøndelag fra 2003 til 2023.

– Jeg har ingen kommentar til dette, skriver Tore O. Sandvik i en melding til DN.

Etter at Sandvik fikk jobben som forsvarsminister, informerte kvinnen også statsminister Jonas Gahr Støre, får DN opplyst.

«På generelt grunnlag kan jeg si at varsler og informasjon om trakassering som kommer til partikontoret håndteres i tråd med partiets retningslinjer. Jeg viser i denne forbindelse til grunnprinsippene for behandling av varsler fra partiets retningslinjer, og det innebærer at partikontoret verken kan bekrefte eller avkrefte å ha mottatt et varsel», skriver assisterende partisekretær Mari Aaby West i en melding.