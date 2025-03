Full kok i debatten: – Det er bare tull!

– Også er det selvfølgelig vært forskjeller på hva ting bruker penger på. Jeg synes eksemplene her med billigvarer er til ettertanke. Den konsumprisindeksen vi bruker dekker ikke nødvendigvis alle eksempler.

– Det er bare tull!

Tempraturen steg betraktelig når politikerne, deriblant finansminister Jens Stoltenberg (Ap), meldte seg på banen. Han ble utfordret fra begge politiske fløyer, ved Sylvi Listhaug (FrP) og Mímir Kristjánsson (R).

Listhaug hadde med seg en smørbrødliste med tiltak hun ville ha på plass for å gi «vanlige folk» bedre råd. Det var snakk om halvert matmoms og redusert drivstoffavgift.

Stoltenberg var ikke imponert over forslagene.

– Jeg mener at det er viktigere å gjøre det denne regjeringen har gjort, og er opptatt av å gjøre mer av, det er å gjøre ting vi vet virker.

Blant tiltakene han mener virker er økt barnetrygd og reduserte skatter for lave inntekter.

– Har jeg noen milliarder ekstra vil jeg mye heller bruke det på ting jeg vet funker, enn ting som har usikker effekt.

Kristjánsson gikk ut i hardere ordlag mot FrP-lederen.

– Jeg er bare nødt til å si at hver gang jeg hører en FrPer i en debatt om forskjeller og fattigdom er det som å si et lite skip i en sånn glassflaske, man lurer på, hvordan kom denne seg inn her? For dette er partiet som mest målrettet vil gå løs på alle velferd og trygder vi har, for å gi enorme skattekutt til eierne av Norgesgruppen og Rema.

– Det er bare tull! svarte Listhaug, og fortsatte:

– Og du kommer fra et parti som for det første hadde ført til at mesteparten av norsk næringsliv hadde forsvunnet. For det andre vil du legge ned den mest lønnsomme næringen Norge har, næmlig olje og gass. Du har ikke råd til halvparten av det du lover bort. Det verste er egentlig at Støre har sagt at han vil samarbeide med dette partiet etter valget.

Stoltenberg, som fikk forsøket på skatteforlik torpedert av Listhaug for to uker siden, var mer enig med Kristjánsson.

– Jeg er faktisk enig om at vi må ha et skattesystem der de som har mest, bidrar mest. Derfor mener jeg at det er helt uansvarlig det FrP går inn for, å fjerne skatten som de aller rikeste betaler. Det er et målrettet tiltak for å øke forskjellene og ha mindre penger i felleskassa.