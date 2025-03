Trump kom med uttalelsen da journalister spurte ham om han er enig i beskrivelsen til forsvarsminister Pete Hegseth, som ble skrevet i en gruppechat for høytstående medlemmer av Trump-administrasjonen.

– Ja, jeg mener de har snyltet, svarte Trump da han snakket med pressen tirsdag.

Chatten ble mandag utførlig beskrevet i en artikkel av redaktør Jeffrey Goldberg i The Atlantic etter at han tidligere i mars ble invitert inn i gruppen på meldingstjenesten Signal. Her fikk han blant annet presis informasjon om USAs planlagte angrep mot Jemen, der det uttalte målet var å hindre at Houthi-militsen gjenopptok angrepene mot skipsfarten i Rødehavet.

I samtalen sier det som skal være visepresident J.D. Vance at han «bare hater å redde Europa igjen». Deretter svarer det som skal være forsvarsminister Pete Hegseth: «Jeg deler din avsky mot europeisk snylting fullt ut. Det er PATETISK.»

Trump langet tirsdag kveld også ut mot Goldberg, som han kalte for «sleazebag», et sterkt nedsettende uttrykk.

