Undersøkelsen er utført av Norstat for Vårt Land. Også velgerne til Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet vil øke skattene for å styrke Forsvaret.

Kun Rødts, Fremskrittspartiets og Høyres velgere er kritiske.

Likevel står Ap fast på løftet om at det samlede skatte- og avgiftsnivået skal holdes på dagens nivå.

– Vi har lansert et skatteløfte, og det kommer vi til å stå fast ved. Vi mener at det samlede skatte- og avgiftsnivået for privatpersoner og bedrifter skal holdes på dagens nivå, sier finanspolitisk talsperson Tuva Moflag (Ap).

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning tror ikke at krigsskatt er en god sak å vinne velgere på.

– Dette er nok ikke en veldig god sak for Arbeiderpartiet. Det er vanskelig for partiene å foreslå kutt eller omprioriteringer, sier han.

Undersøkelsen ble gjort mellom 4. og 8. mars. De 1.000 respondentene fikk spørsmålet: Er du enig eller uenig i påstanden: Vi må godta høyere skattenivå for å styrke Forsvaret.

