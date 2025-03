– Oi, det var ei skikkelig god måling, sier Aps listetopp i Nordland, Bjørnar Skjæran, til NRK.

Han har god grunn til å smile, for i Norstat-målingen for Nordland, gjennomført for NRK, Nordlys og Altaposten, har Arbeiderpartiet snudd fra krisemålingen på 16,7 prosents oppslutning i november, til 32,8 prosent.

Doblingen av Arbeiderpartiets velgermasse tilskrives én mann av SVs listetopp i fylket.

– Nå har Arbeiderpartiet steget veldig på nyheten om Jens Stoltenbergs retur, og det er som forventet. Det vil nok det normalisere seg, og vi vil se andre tall, sier Christan Torset til kanalen.

SV er blant dem som taper på Aps voldsomme fremgang, de mister 2,9 prosentpoeng av oppslutningen og faller til 6,6 prosent i Nordland.

Også i Troms og Finnmark topper Arbeiderpartiet Norstat-målingene for mars, med henholdsvis 30,5 prosent (+3,4) og 28,5 prosent (+8,1).

Det er heller ingen tegn på at Senterpartiet har tjent på å gå ut av regjering. I Troms mister de hele 13,5 prosentpoeng av oppslutningen og ender på 5,6 prosent.

800 personer er spurt i hvert av de tre fylkene, med feilmarginer på 0,8-4,1 prosentpoeng.

(©NTB)