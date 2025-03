Da Trump møtte pressen i Det hvite hus tirsdag, kalte han The Atlantics sjefredaktør Jeffrey Goldberg for en «total sleazebag»: Det er et nedsettende uttrykk som kan oversettes til «avskyelig person» eller «drittsekk».

FÅR GJENNOMGÅ: The Atlantic-redaktør Jeffrey Goldberg slaktes av president Donald Trump. Foto: NTB

Trump hevdet videre at ingen bryr seg om saken, selv om den de siste par dagene har vakt kraftige reaksjoner i Washington. Senatets republikanske leder John Thune opplyste tirsdag at det pågår en etterforskning av hendelsen.

Trump nekter for at gradert informasjon ble delt av medlemmene i chattegruppen. Gruppen besto blant annet av hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz, som var den som ifølge Goldberg la ham til i gruppen. Waltz sa tirsdag at hans team undersøker «hvordan i pokker» journalisten havnet i gruppen.

– Akkurat denne har jeg ikke møtt, vet ikke, aldri kommunisert med, sa Waltz om Goldberg.

Waltz tar ansvaret

Samtidig sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz at han tar det fulle ansvaret etter chat-tabben.

– Jeg tar på meg hele ansvaret. Jeg satte opp gruppen, min jobb er å sørge for at alt er koordinert, sier Waltz til Fox News i sitt første intervju etter sikkerhetstabben. Han understreker at han ikke kjenner Goldberg personlig.

TAR ANSVAR: USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz. Foto: NTB

Goldberg sier forsvarsminister Pete Hegseth informerte deltakerne i chatten om nær forestående angrep på Jemen. Goldberg fikk blant annet vite de nøyaktige målene som USA skulle angripe i Jemen, samt hvilke våpen som skulle brukes, to og en halv time før angrepene skjedde den 15. mars.

I et intervju med NBC tirsdag sa president Donald Trump at det har vist seg at det ikke har skjedd noe alvorlig, og at han fortsatt hadde tillit til Waltz. Han kaller hendelsen en «glipp» – «den eneste på to måneder».

– Michael Waltz har lært en lekse, og han er en god mann, sier Trump.

Senere på dagen sa Waltz at det pågår en gransking av hvordan Goldberg ble invitert inn i den hemmelige gruppen.

I alt 18 høytstående medlemmer av Trump-administrasjonen deltok i gruppen.

