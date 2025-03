Atomkraftverket er Ukrainas og også Europas største. Det ligger sør i Ukraina i fylket med samme navn.

Tirsdag uttalte utenriksdepartementet i Moskva at anlegget nå er russisk, og at det er uaktuelt å overføre kontrollen til Ukraina eller noe annet land.

Ifølge departementet er det heller ikke aktuelt å drive kraftverket i fellesskap fordi det da vil være umulig å sørge for fysisk og kjernefysisk sikkerhethet ved kraftverket, hevder Russland.

USAs president Donald Trump luftet nylig en idé om at USA kunne ta kontroll over atomkraftverket i Zaporizjzja.

– Enige om at kraftverk og rørledninger ikke skal angripes

Russland oppgir at de er enige med USA om at kraftverk, olje- og gassrørledninger samt kjernefysiske anlegg i Ukraina og Russland ikke skal utsettes for angrep.

Listen som ble publisert tirsdag kveld, inkluderer også drivstofflagre, pumpestasjoner, infrastruktur knyttet til strøm, som kraftverk, transformatorer og vannkraftanlegg.

Ifølge uttalelsen fra Kreml gjelder den midlertidige avtalen i 30 dager fra og med 18. mars. Men den kan forlenges hvis begge parter er enige om det.

Hvis avtalen brytes av en av partene, er den andre parten fri til ikke å følge den, sier Kreml videre.