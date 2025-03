I fjor slo kommisjonen fast at EUs mål er å kutte klimagassutslippene med 90 prosent innen 2040, sammenlignet med nivået i 1990. Et lovforslag skulle legges fram i februar, slik at det var klart i god tid før FNs klimatoppmøte i Brasil til høsten.

Nå er forslaget utsatt til andre kvartal, og skepsisen er økende, skriver nettavisen Energi og klima.

– Kommisjonen bør nøye vurdere det anbefalte målet på 90 prosent kutt mot alternativer på 80 prosent eller 85 prosent,» sa den italienske energiministeren Gilberto Fratin i et notat som ble sendt ut nylig. I et møte med EUs visepresident for det grønne skiftet, Teresa Ribera, kom han med samme budskap.

Tankesmia Centres for European Political Network kommer med lignende tanker i et notat der de trekker fram «den høye økonomiske og sosiale risikoen» ved 90 prosentmålet. De peker på en reduksjonsplan som i praksis innebærer 78 prosent kutt innen 2040.

