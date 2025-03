– Jeg tror nok at Russland ønsker å avslutte krigen, men det kan godt hende at de sleper føttene en smule, sier Trump i et intervju med Newsmax.

– Det har også jeg gjort i årenes løp når jeg ikke har ønsket å undertegne en kontrakt fordi jeg på en måte har ønsket å forbli i spillet, sier han.

Trump hevdet i valgkampen at han skulle få en slutt på krigen i Ukraina i løpet av sine første 24 timer som president.

I ettertid har han hevdet at den uttalelsen var sarkastisk ment.