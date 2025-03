Skattekutt som forsvarspolitikk?

Under en sedvanlig skarp overskrift («Sprøyt om forsvar og skatt») går Trygve Hegnar 24. mars i rette med en sak i Dagsavisen om nordmenns syn på skatte- og forsvarspolitikk, og mine sitater i saken. Det er litt uklart for meg hvem han er mest kritisk til, men siden lederen er ledsaget av et bilde av meg, la meg i det minste svare på det jeg kan svare for.

Undersøkelsen Dagsavisen presenterte, og ba om min kommentar til, kom i forlengelsen av et utspill fra partilederne på høyresida i norsk politikk, der de på merkelig vis sauser sammen forsvarspolitikk og skattekutt, med påstand om at formuesskattekutt gjør Norge tryggere. Det er ingen overraskelse at FrP-leder Sylvi Listhaug og Høyre-leder Erna Solberg prioriterer å kutte i formuesskatten – det har deres respektive partier ment så lenge jeg kan huske. Det som er overraskende er den direkte koblingen mellom skattekutt til noen av landets rikeste mennesker og forsvars- og sikkerhetspolitikken. Det var da også dette min kommentar til saken handlet om.

Hegnar spør hva Arbeiderpartiet egentlig mener om skatt, og det skal han selvfølgelig få svar på. Arbeiderpartiets programkomité har foreslått et skatteløfte for de neste fire årene: Skattenivået i Norge skal være uendret, og dersom en skatt skal økes, skal en annen reduseres. Det skulle man tro Hegnar har fått med seg, all den tid det er omtalt i hans egen avis.

Ellers ser jeg frem til friske diskusjoner om både forsvarspolitikk og skattepolitikk i månedene frem mot valget – enten det er med partiene på høyresida på Stortinget, eller med Trygve Hegnar i Finansavisens spalter.

Bjørnar Skjæran

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet