Riksrevisjonen er blitt varslet flere ganger om departementenes program for Felles IKT, der 75 prosent av prosjektbudsjettet har gått til eksterne konsulenter, melder Aftenposten.

Programmet, ledet av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) og Forsvarsdepartementet (FD), har vært under utvikling i flere år uten å ha blitt fullført.

Riksrevisjonen har sagt de skal granske bruken av avtalen etter at å ha mottatt minst seks varsler mellom 2022 og 2024, som blant annet omhandler bruken av konsulenter og økonomiske overskridelser.

Et varsel fra i fjor hevder at «programmet er i realiteten styrt av eksterne leverandører (...). Ledelsen i KDD blir manipulert av ledelsen i prosjektet.» skriver Aftenposten.

Les også Skatteflyktet 35 mrd. mer enn Jens sa til Stortinget 36 milliarder kroner. Det er skatteformuen Jens Stoltenberg oppga at flyttet fra Norge i 2022, etter at Ap hadde tatt makten i Norge. De riktige tallene er nær dobbelt så høye.

ETTERLYSER POLITISK STYRING: Leder for Stortingets kontrollkomite Peter Frølich. Foto: Iván Kverme

Frølich er kritisk

Peter Frølich (H), leder for Stortingets kontrollkomite, sier til avisen at han er bekymret over manglende politisk styring.

– Det forsterker inntrykket av at her er det ingen politisk styring, sier han.

Digitaliseringsminister Karianne Tung avviser kritikken, og sier til «den gamle tanta» at endringer i planene blir nødvendige for å sikre at IKT-løsningen ikke er utdatert ved innføring.

DFD hevder at programmet er godt dokumentert og at Stortinget er informert, men kan ikke utlevere noen fullstendig journal over inn- og utgående e-poster.

Les også Utbyggerne trykker hardere på gassen Gjelsten Bolig-sjef Even Jermstad trykker litt hardere på gassen denne våren, og lanserer flere nyboligprosjekter. Flere utviklere tør å tro på økt etterspørsel.

Kostbart kvartal

Den nye IKT-plattformen skal etter planen tas i bruk i det nye regjeringskvartalet. Byggingen av de nye regjeringslokalene er anslått til å koste 53,5 milliarder kroner, noe som har fått flere til å heve øyenbrynene.

I slutten av januar skrev Finansavisen at Statsbygg betaler nesten tre ganger så mye for byggingen av C-blokken som det vanlige kontorbygg koster, og byggekostnadene utgjør hele 105.000 kroner pr. kvadratmeter, i tillegg til tomtekostnadene.

– 105.000 kroner pr. kvadratmeter i byggekostnad er hinsides høyt. Normale kontorbygg koster rundt 40-50.000 per kvadratmeter å sette opp, og omtrent det samme ved en fullstendig rehabilitering, sa en anonym kilde med lang erfaring fra store byggeprosjekter til Finansavisen.

I februar ble det også kjent at Statsbygg kjøper flere bygg ved regjeringskvartalet på grunn av «sikkerhetsmessige årsaker», uten å oppgi noen pris.