Deler flere meldinger fra hemmelig gruppechat

Mandag ble det kjent at sjefredaktør Jeffrey Goldberg i The Atlantic ble lagt til i en gruppesamtale med navnet «Houthi PC small group» der visepresident J. D. Vance, forsvarsminister Pete Hegseth og andre høytstående amerikanske politikere diskuterte forestående angrep på Houthi-opprørere i Jemen.

Blant annet skal det ha blitt diskutert hvilke mål som skulle angripes, og hvilke våpen som skulle brukes, bare to timer før bombene falt.

USAs sikkerhetsrådgiver Mike Waltz har tatt på seg ansvaret for at gruppesamtalen ble delt med en journalist.

«Jeg tar fullt ansvar. Det var jeg som opprettet gruppen,» sa Waltz til Fox News tirsdag, og la til at det hele var «pinlig».

Deler flere meldinger

President Donald Trump og amerikanske etterretningsledere har imidlertid bagatellisert sikkerhetsrisikoen og hevdet at ingen graderte opplysninger ble delt.

Som svar på dette har The Atlantic onsdag delt flere meldinger fra gruppesamtalen.

Denne meldingen skal ha kommet fra forsvarsminister Pete Hegseth:

«TIME NOW (1144et): Weather is FAVORABLE. Just CONFIRMED w/CENTCOM we are a GO for mission launch.”

Deretter følger disse meldingene fra forsvarsministeren:

1215et: F-18s LAUNCH (1st strike package)

1345: ‘Trigger Based’ F-18 1st Strike Window Starts (Target Terrorist is @ his Known Location so SHOULD BE ON TIME – also, Strike Drones Launch (MQ-9s)

1410: More F-18s LAUNCH (2nd strike package)

1415: Strike Drones on Target (THIS IS WHEN THE FIRST BOMBS WILL DEFINITELY DROP, pending earlier "Trigger Based" targets)

1536: F-18 2nd Strike Starts – also, first sea-based Tomahawks launched.

MORE TO FOLLOW (per timeline)

We are currently clean on OPSEC

Godspeed to our Warriors

Operasjonssikkerhet (OPSEC) er en prosess som identifiserer kritisk informasjon for å finne ut om egne handlinger kan bli observert av fiendens etterretning, og var nok ikke så sikker som Hegseth hadde sett for seg.

Rett etterpå skrev visepresident J.D. Vance: «I will say a prayer for victory».

La til feil nummer

I sitt intervju med Fox News klarte ikke Waltz å forklare hvordan Goldberg havnet i chatten, men han skal ha sagt at det ikke var en av hans medarbeidere som hadde ansvar, men snarere en annen, ikke navngitt kontakt, som egentlig skulle vært der og ikke Goldberg.

«Jeg kan si med 100 prosent sikkerhet at jeg ikke kjenner denne fyren,» sa Waltz, og fortalte at han har snakket med Elon Musk for å få hjelp til å finne ut hva som hadde skjedd.

Trump har omtalt hendelsen som en småfeil som «ikke hadde noen operasjonell betydning overhodet». I motsetning til Waltz, hevder Trump at en av Waltz medarbeidere hadde Goldbergs telefonnummer.

USAs nasjonale etterretningsdirektør Tulsi Gabbard og CIA-direktør John Ratcliffe benektet i en senatshøring tirsdag at noen graderte opplysninger ble delt i meldingskjeden.