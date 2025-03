EU avviser Russlands krav for våpenhvile

EU nekter å lette på sanksjonene mot Russland som en del av en våpenhvileavtale, og krever at Russland først trekker sine styrker ut av Ukraina, melder Financial Times.

Dette ble bekreftet av Europakommisjonen onsdag, etter at USA meldte om en avtale mellom Russland og Ukraina som dekker energiinfrastruktur og Svartehavet.

Russerne hevdet senere at avtalen var betinget av å oppheve sanksjonene mot blant annet den russiske landbruksbanken Rosselkhozbank og gjenopprette dens tilkobling til det globale Swift-betalingssystemet.

Les også Frykter tysk gigantpakke mer enn Ukraina Tysklands infrastrukturpakke på 500 milliarder euro får større betydning for det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet enn gjenoppbyggingen av Ukraina, tror Veidekkes analysesjef.

Krever betingelsesløs tilbaketrekking

– Slutten på Russlands uprovoserte og uberettigede aggresjon i Ukraina og en bet

AVVIST: Russland og Vladimir Putin. Foto: Bloomberg

ingelsesløs tilbaketrekking av alle russiske militære styrker fra hele Ukrainas territorium er en av hovedforutsetningene for å endre eller oppheve sanksjoner, sa Anitta Hipper, talsperson for kommisjonen, til FT.

Hun understreket at EUs hovedfokus fortsatt er å legge maksimalt press på Russland for å svekke landets evne til å føre krig.

Russland anklager EU for å begrense mat- og gjødseleksport gjennom sanksjonene, men dette avvises av kommisjonen.

– EU-sanksjoner retter seg ikke mot handel med landbruksvarer, inkludert mat, korn og gjødsel, mellom Russland og tredjeland, sa Hipper.

Les også Ti måneder ga 80 prosent av avkastningen Hvis du hadde vært ute av aksjer de ti beste månedene siden 1970, ville du gått glipp av 80 prosent av avkastningen.

IRRITERT: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener Russland forsøker å manipulere innholdet i våpenhvileavtalen. Foto: Bloomberg

Lettelse for Zelenskyj

EUs tydelige avslag er en lettelse for Ukraina, som har vært under press fra Washington for å gjøre innrømmelser for å få en slutt på den russiske invasjonen.

Ukrainas President Volodymyr Zelenskyj slår fast at sanksjonene mot Russland må opprettholdes til krigen avsluttes. Han avviser også russiske påstander om at våpenhvilen i Svartehavet avhenger av sanksjonslettelser for Russlands landbrukssektor.

– Vi ser hvordan russerne allerede forsøker å manipulere avtalen og bedra både våre forhandlingspartnere og verden, sa Zelenskyj i sin daglige tale tirsdag kveld.

Les også Europa ruster opp: Venter langvarig supersyklus BAE Systems-topp ser et «paradigmeskifte» i Europa, og er klar til å løfte pengebruken til stadig nye rekordnivåer for å henge med i en lengre supersyklus.

– Ønsker å forbli i spillet

Under et intervju med den konservative TV-kanalen Newsmax tirsdag kveld sa Trump at han tror nok at Russland ønsker å avslutte krigen, «men det kan godt hende at de sleper føttene etter seg en smule.»

– Det har også jeg gjort i årenes løp når jeg ikke har ønsket å undertegne en kontrakt fordi jeg på en måte har ønsket å forbli i spillet, la han til.

Under valgkampen hevdet Trump at han kunne avslutte Ukraina-krigen på 24 timer. Tidligere denne måneden sa han derimot at uttalelsen var ment sarkastisk.