Trump: – Vi må ha Grønland

– Vi trenger Grønland av hensyn til internasjonal trygghet og sikkerhet. Vi trenger det. Vi må ha det (we have to have it), sier Trump til podkasteren Vince Coglianese.

– Jeg hater å si det på den måten men vi kommer til å måtte ha det, understreker Trump.

USAs visepresident J.D. Vance planlegger å besøke Grønland på fredag sammen med sin kone Usha.