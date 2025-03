Karoline (25) og Rikke (26): Skyter ned Jonas’ skatteforsvar

Den oppfordringen er også fult opp fra politisk hold.

– Problematisk

Det er her NHH-studentene steiler, mer spesifikt at nordmenn er preget av lav home bias. Studiene Scheel-utvalget baserer seg på har nemlig ikke korrigert for oljefondet.

Fondet, som utelukkende kan investere utenlandsk, fører til at alle nordmenn får fastsatt lav home bias.

Korrigert for oljefondet finner NHH-studentene en langt høyere grad av home bias blant nordmenn.

– Om Norge i realiteten har høy hjemmefavorisering, slik våre funn antyder, følger det av utvalgets egen logikk at sparing og investeringsnivået ikke kan separeres. I så fall vil reduksjon i sparing faktisk svekke investeringene i norsk næringsliv, sier Aasnæs.

«Vi mener at det kan være problematisk å inkludere Statens pensjonsfond utland (SPU) i beregninger av home bias, slik Scheel-utvalget gjør. Dette kan gi et skjevt bilde av norske investorers atferd – særlig i hvilken grad de velger å investere i hjemmemarkedet, og hvorfor,» heter det dermed i oppgaven.

«Vår analyse tilsier at dagens norske skattepolitikk, som bygger på en antakelse om lav home bias, kan ha behov for en ny vurdering,» konkluderer studentene.

– Vi er klar over at det finnes forskjellige synspunkter på om formuesskatt svekker sparing og investeringer. Men når Scheel-utvalget sier at formuesskatt gjør det ved høy hjemmefavorisering, så betyr våre funn at formuesskatten svekker investeringsnivået. Vi tror det vil være mer riktig å ekskludere oljefondet, som har et mandat til å eksklusivt investere i utlandet, og vil gi et skjevt bilde av hva home bias er i Norge, sier Aasnæs.

– Snakkes lite om

Bakgrunnen for master-temaet var ifølge studentene et ønske om å skrive om et samfunnsaktuelt tema.

– Vi synes det er litt spesielt, og veldig spennende, at hjemmefavorisering har spilt en rolle i norske skatteutredninger, samtidig som det i seg selv snakkes så lite om.

– Det som også vil ha en del å si er om norske bedrift primært henter kapital fra utenlandske eller norske investorer, har dere sett på det?

– Nei, vi nevner det kort, men det har vi ikke gått inn på. Vi er klar over at home bias er en liten del av disse utredningene, det er ikke sånn at hele debatten om selskapsskatt eller formuesskatt hviler på det. Men det er et av premissene, og derfor interessant å studere.